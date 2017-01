Continuar a ler

Saneamento financeiro, obras no Complexo Óscar Marques, criação do Museu Siza Vieira, o regresso dos associados ao clube e torna-lo mais eclético são as medidas que José Manuel Teixeira quer implementar no Leixões, sendo que as obras no estádio e o museu são para "serem concretizadas neste mandato", assegurou.No capítulo do saneamento financeiro, o candidato disse estar "em condições de responder ao problema financeiro do clube" e que possui "o apoio de pessoas do concelho para, num prazo curto, resolver isso, inclusive a situação do PER (Processo Especial de Revitalização)".O usufruto das receitas provenientes da exploração de "duas bombas de gasolina", sendo que a que está atualmente a ser explorada pelo clube "tem garantida a renovação do contrato", mais "o apoio da autarquia de Matosinhos", depois de "duas reuniões com o presidente da câmara", foram as soluções anunciadas pelo candidato para as finanças do Leixões.Numa apresentação em que, por várias vezes, comparou a obra feita entre 2000 e 2004 e o "estado atual em que o clube se encontra", José Manuel Teixeira disse querer introduzir "o futsal, desporto adaptado, surf e bodyboard" no conjunto de modalidades do clube.A lista A integra também Luís Branco, presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Galante, presidente do Conselho Fiscal, bem como os "vices" Luís Machado, Bruno Monteiro e Sérgio Dias, que dirigem no presente o voleibol, natação e bilhar."Tenho uma excelente relação com os investidores da SAD e sei que como presidente do clube posso ser uma mais-valia para eles", disse o candidato que vai apostar numa "campanha ética, sem falar mal de ninguém".Durante a apresentação da candidatura foram exibidos vídeos de apoio dos antigos treinadores do clube Carlos Carvalhal e José Gomes e dos ex-futebolistas Antchouet e Abílio.