José Mota é o novo treinador do Aves, apurou. O técnico de 52 anos sucede assim a Ivo Vieira, que foi despedido na sequência dos maus resultados recentes do clube de Vila das Aves.O Aves ocupa o segundo lugar da 2.ª Liga e está, por isso, em zona de subida, mas não ganhou nenhum dos últimos quatro encontros (três derrotas e um empate).José Mota encontrava-se sem clube depois de ter saído do Feirense em dezembro.

Autor: João Baptista Seixas