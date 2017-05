Continuar a ler

A vitória do Desportivo das Aves condenou o Fafe à despromoção, por isso, José Mota fez questão de deiixar uma mensagem de apoio ao adversário. "Estavam aqui duas posições completamente diferentes. O Aves podia lutar pelo título de campeão e o Fafe lutaria pelo playoff. [Os jogadores e treinadores do Fafe] são íntegros fizeram tudo para ter outro resultado, mas neste momento estão muito tristes. A minha palavra para eles é de solidariedade. Força para o Fafe e para suas gentes".Quanto ao seu futuro no comando da formação avense, o treinador não deu certezas. "Vamos conversar. O futuro está sempre em aberto. Este clube tem boas condições para se impor no mais alto patamar do futebol português. O treinador José Mota tanto pode ficar como pode ir embora. Estou completamente tranquilo sobre isso. Vou conversar com os dirigentes [do Aves], porque assim é que foi combinado", concluiu.