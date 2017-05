José Nabais, presidente do Oriental, entregou esta quinta-feira a demissão do cargo. Em comunicado, o clube marvilista vinca que a decisão se deve a "motivos de ordem pessoal e particular".Na referida nota, o Oriental agradece a "dedicação, paixão e seriedade" ao longo dos últimos 15 anos, frisando, ainda, que "a presente direção mantém funções".Quanto ao nome do próximo líder, o Oriental acrescenta que o mesmo será revelado "com a maior brevidade possível".

Autor: Ricardo Granada