José Peseiro afirmou esta quinta-feira ter sido sondado por emblemas de todo o Mundo, após ter deixado o Al Sharjah.Em entrevista ao programa Bola Branca, da rádio Renascença, o treinador começou por explicar a saída do clube dos Emirados Árabes Unidos: "O que começa torto, raramente se endireita. Vários fatores contribuíram para que as coisas não corressem bem. Percebi que não era bom ficar aqui e o clube entendeu isso. Agora estou de partida para Portugal".O técnico explicou depois que, apesar de ter vários interessados, coloca algumas exigências para aceitar o próximo projeto da carreira: "Já tenho alguns contactos para a América do Sul, Ásia, também norte da Europa, uma oportunidade na Rússia... Mas são tudo possibilidades, nada de concreto. É esperar, descansar um pouco e depois partir para outro projeto. Neste momento tenho de colocar algumas exigências: uma equipa que lute para ser campeã, para os primeiros lugares. É isso que quero encontrar neste momento".

Autor: Luís Miroto Simões