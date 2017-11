O líder da SAD do Estoril, Frederico Pena, e o novo responsável pelo futebol profissional dos canarinhos, Rodolfo Canavesi, reuniram-se ontem com José Peseiro numa unidade hoteleira de Lisboa. Ao que apurámos, o antigo treinador do Al-Sharjah (Emirados Árabes Unidos) aceitou reunir-se com os dirigentes do Estoril por uma questão de cortesia, mas nunca equacionou aceitar o comando técnico do atual último classificado da 1ª Liga, com 6 pontos em 11 jogos.

Autor: Miguel Amaro