Continuar a ler

Alexandre Reis e José Carlos integram a equipa técnica de Rachão que conta com vínculo até ao final da temporada 2017/18.



Recorde-se que o Águeda quedou-se pela quinta posição na primeira fase do Campeonato de Portugal Prio, amealhando 28 pontos em 18 partidas, indo agora disputar a fase de permanência. Alexandre Reis e José Carlos integram a equipa técnica de Rachão que conta com vínculo até ao final da temporada 2017/18.Recorde-se que o Águeda quedou-se pela quinta posição na primeira fase do Campeonato de Portugal Prio, amealhando 28 pontos em 18 partidas, indo agora disputar a fase de permanência.

O Águeda contratou um velho conhecido do clube e do futebol português para treinador principal. Depois de ter orientado a equipa em 1986/1987 e 1989/1990, José Rachão vai tentar ajudar a formação da AF Aveiro a manter-se no Campeonato de Portugal Prio.O ingresso do técnico português, de 64 anos, no Águeda trata-se também de um regresso de José Rachão ao futebol. O homem que levou o V. Setúbal à conquista da Taça de Portugal em 2005 estava sem treinar desde 2012/13 - o último clube orientado havia sido os sauditas do Abha Club - e vai agora suceder João Pedro Mariz no cargo de treinador do Águeda.

Autor: Flávio Miguel Silva