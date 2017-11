Continuar a ler

Depois, admitiu que quem " está fora avalia o futebol apenas pelos resultados e não o que se faz bem e perde-se ou joga-se mal e ganha-se. Noto que há uma vontade muito grande em dar a volta a este momento. Vamos jogar com um adversário direto e que tem uma boa equipa, com qualidade e soma os mesmos pontos. Vamos à Povoa do Varzim para encarar o adversário olhos nos olhos e tentar trazer os 3 pontos".A separação em termos de pontos para os lugares cimeiros é já notória. Mas o técnico não está preocupado com esse facto: "Nunca ouvi falar publicamente em que o objetivo é estar em primeiro lugar nesta fase. Todos queremos estar numa classificação melhor, mas nunca ninguém disse que o União é um fortíssimo candidato à subida de divisão, mas que teríamos de pensar jogo a jogo e amealhar pontos para fazer um bom campeonato e se possível entrar nos primeiros lugares. O mais importante neste momento, apesar de estarmos realmente a 14 pontos do primeiro posto, é subir na tabela classificativa e fazer um campeonato tranquilo. Depois, na segunda volta, logo vemos as contas e logo falamos. O principal é fazer pontos e sair da situação delicada em que estamos".Para Viterbo a época está a ser muito atribulada face a doenças, lesões e castigos. "Temos conversado com os jogadores, vendo as coisas boas e as menos boas que têm feito. Temos visto vídeos e analisando o que tem sido bem feito. Mas ainda no outro dia em jeito de brincadeira, disse-lhes, com as lesões que temos tido, com castigos, com uma semana como esta, em que 3 ficaram doentes com uma virose, neste momento, só nos falta cair o avião! Temos de ir à luta com os que temos e podem ter a certeza que vamos á Povoa e jogar olhos nos olhos e disputar os 3 pontos", revelou.Por último, o treinador dos azuis e amarelos explicou o porquê desta antecipação frente ao onze da Póvoa do Varzim. "Fomos obrigados a antecipar esta jornada por causa do jogo contra o Sporting para a Taça da Liga. Neste momento é o que é e estamos cá para resolver as dificuldades. Está difícil? Vamos conseguir contornar as dificuldades, mas todos juntos, pois ninguém vai abandonar o barco, podem ter a certeza que estamos focados em melhorar e reverter a situação", finalizou.