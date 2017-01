Continuar a ler

Questionado sobre o que poderia mudar este domingo consigo no banco, foi claro: "Não há muita coisa para mudar em 15 dias. No futebol não se muda nada nesse espaço de tempo e seria uma utopia e pouca inteligência da minha parte se o fizesse. Vamos manter a estrutura, sem fazer grandes alterações do ponto de vista técnico-táctico. Achamos que a equipa tinha qualidade de jogo elevada, fruto do trabalho feito pelo Filipe Rocha. Penso que faltou uma pontinha de sorte a maior acerto na concretização".Em relação aos leixonenses, o "timoneiro" dos azuis e amarelos espera dificuldades. "Espero um Leixões difícil que disputada cada lance como se fosse o último e joga muito bem na transição. Tem jogadores na frente muito rápidos e móveis. É uma equipa com algumas lacunas como todas, mas será um adversário difícil pois precisa de pontos como nós. Vamos nos adaptar em alguns momentos do jogo e ter inteligência opara chegar ao fim com os 3 pontos", revelou.Quanto a "reforços de Inverno", refugiou-se: "Não sabemos os jogadores que poderemos utilizar. O certificado do Luís Carlos já chegou mas vem de uma paragem longa e não está em condições de jogar os 90 minutos".