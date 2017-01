Nigel Robinson tem uma semana para mostrar a sua valia. O médio norte-americano aterra em Portugal nos próximos dias para cumprir, a partir de segunda-feira, sete dias à experiência no Vilafranquense onde tentará convencer os dirigentes a contar com os seus préstimos a tempo inteiro.



O futebolista natural de Woodbridge (Virginia) tem 21 anos, é formado em comunicação de massas e no país-natal construiu o seu percurso na DC United Academy, pelos York College Spartans e na universidade de Louisburg.

Autor: Flávio Miguel Silva