"Trabalhar para a arbitragem não é aquilo que se tem verificado nos últimos anos, é ter amor à arbitragem sem quaisquer interesses financeiros e aquilo que se verifica é que neste momento todo o grupo que gira em volta do poder da arbitragem fá-lo por interesses financeiros. Estas pessoas não têm qualquer vocação para dirigirem a arbitragem, não existe formação com qualidade, não existem critérios nas nomeações, atiram para a fogueira jovens árbitros sem qualquer experiência e que ficam marcados para o resto da sua carreira", desenvolveu.



Juvenal Silvestre, hoje com 65 anos, foi árbitro de 1.ª categoria destacado pela AF Setúbal.



"Expliquem, senhores dirigentes do Conselho de Arbitragem, quais os critérios dos dois árbitros para jogos decisivos da Taça da Liga, jovens árbitros, por exemplo o Rui Oliveira, que está na 1.ª categoria há ano e meio, poucos jogos fez na 1ª. Divisão, e o Luís Godinho, que também está na 1.ª categoria há pouco mais tempo. Aprovaram novos regulamentos para acontecer toda esta vergonha e aqui chamo a atenção do Marco Ferreira que afirma que temos que alterar os regulamentos. Então, mas agora temos que ter novos regulamentos sempre que temos novos dirigentes?", foi uma das questões que deixou ficar.



O antigo árbitro Juvenal Silvestre elogiou as posições que José Leirós tem tomado nos seus comentário televisivos e aproveitou para, na página do também antigo árbitro que agora é comentador, apontar o dedo."Os menos culpados de toda esta situação são os árbitros. O grande culpado de toda este problema está no Brasil a ganhar bom dinheiro, aquilo por que sempre lutou em Portugal, juntamente com o seu grupo de amigos que se vão mantendo por cá", comentou na página do facebook de José Leirós, aqui numa referência indireta a Vítor Pereira.

Autor: Eugénio Queirós