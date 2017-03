Apesar da derrota, Kaká vai recordar por muitos anos o duelo com os leões, uma vez que com o jogo de ontem o experiente defesa-central completou uma centena de jogos no principal escalão português.

Kaká, 35 anos, chegou a Portugal em 2006, para representar a Académica (52 jogos), passando também pelo Sp. Braga, em 2010/11 (12 jogos) e agora pelo Tondela (36 jogos). Pelo meio, representou Hertha (Alemanha), Omonia e Apoel (Chipre), Videoton (Hungria) e Deportivo (Espanha), conquistando o campeonato, a Taça e a Supertaça cipriota.

