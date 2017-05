Continuar a ler

De fora, por lesão, mantêm-se o guarda-redes Bracali e o avançado Kuca.



O Arouca, 15.º classificado com 32 pontos, viaja até ao Estoril, 12.º classificado com 35 pontos, para o último jogo do campeonato, este domingo, às 18H00, procurando alcançar a permanência na Liga NOS. A partida é arbitrada por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Sacramento e Bolat.



Defesas: Anderson Luís, Hugo Basto, Velázquez, Jeffre Vargas, Vítor Costa e Nelsinho.



Médios: Karl, Adilson, Crivellaro, Nuno Valente, Artur, Nuno Coelho e Gilson.



O treinador do, Jorge Leitão, convocou este sábado o médio Karl e o avançado Keirrison para ocupar as vagas de André Santos e Jubal, castigados, no último jogo da Liga NOS, domingo, no terreno doEsta é a última oportunidade para os dois atletas brasileiros conseguirem participar na competição, já que Karl não tem qualquer minuto na Liga e Keirrison tem apenas um minuto.

