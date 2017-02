O mercado de transferências já fechou nos mais importantes campeonatos europeus, mas na América do Sul ainda todos os países estão abertos a negociações. É o caso do Brasil - fecha em abril -, país do qual 'chega' o Vasco da Gama, clube carioca que, segundo o 'Globoesporte' estará a tentar as contratações, a título de empréstimo, de Kelvin (FC Porto) e Bruno Paulista (Sporting), dois jogadores que, curiosamente, são representados pelo mesmo empresário (Carlos Leite).De acordo com aquele site, a negociação mais avançada é a que envolve Kelvin. Ainda que inicialmente tivesse sido vista como complicada, a transferência do herói do título portista de 2012/13 é vista agora como mais 'fácil', depois de ter conhecido avanços recentemente. Diferente é a situação de Bruno Paulista, já que, ainda que o Sporting pareça disposto a deixar o médio sair, está também na corrida o Atlético Mineiro, clube que recentemente assegurou a contratação de Elias.

Autor: Fábio Lima