O lateral-esquerdo Kévin Rodrigues fez esta sexta-feira a sua estreia oficial pela Seleção Nacional, ao alinhar de início no particular com a Arábia Saudita , em Viseu.O luso-francês, nascido precisamente em França, já tinha alinhado pelos sub-21 lusos, apesar de já antes se ter sagrado campeão europeu de sub-19 na seleção gaulesa, em 2013.Kévin Rodrigues, de 23 anos, joga na Real Sociedad, na sua primeira aventura após ter deixado o país onde nasceu.

Autor: Luís Miroto Simões