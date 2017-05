O treinador de futsal Kitó Ferreira será o homenageado da Torneio Vila de Corroios, prova de futsal infantil que se disputa no dmingo no Pavilhão Multiusos da Quinta da Marialva.O antigo selecionador Orlando Duarte, que atualmente orienta o FK Nikars (Letónia) e que foi o patrono da última edição, estará presente no torneio.A prova, de Petizes e Traquinas, será disputada por Academia Sporting, Benfica, Santa Marta do Pinhal (clube anfitrião) e Infantado FC.

Autor: Cláudia Marques