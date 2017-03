Kléber está pela segunda temporada ao serviço do Estoril depois de uma primeira passagem prometedora, em 2014/15, quando apontou 12 golos em 30 partidas. O avançado brasileiro, de 26 anos, acredita que pode "deixar marca" na Amoreira e que não está fixado apenas em marcar golos. Contudo, gostava de ser o futebolista a apontar o golo 1000 pelo Estoril "Tenho uma ligação muito forte com o Estoril e gostava de deixar essa marca no clube. Mas neste momento não me posso dar ao luxo de ser egoísta e pensar muito nisso. Queremos marcar no jogo, quero dar o meu contributo, mas ficarei feliz mesmo que não seja eu a marcar", apontou em declarações ao site dos canarinhos esta quarta-feira. O ex-jogador do Beijing Guoan leva quatro golos em 22 partidas e, sobre o próximo adversário, o Boavista, deixou elogios:"É uma equipa que não anda muito longe dos lugares europeus e que é forte fisicamente", afirmou sobre o adversário da partida referente à 26ª jornada, que se jogará na sexta-feira.

Autor: Flávio Miguel Silva