O Feirense vai entrar em campo sem Babanco na partida com o Marítimo e no seu lugar deverá surgir Kodjo. O internacional cabo-verdiano, que foi titular em todas as jornadas já realizadas, vai desfalcar o meio-campo de Nuno Manta na próxima ronda, na receção ao Marítimo, tendo em conta que viu no Estádio da Luz o quinto cartão amarelo, o que o obriga a cumprir um jogo de suspensão.

O treinador dos fogaceiros terá, assim, de mexer num sector nevrálgico para qualquer equipa e o cenário mais provável é a chamada de Kodjo Alphonse para ocupar a vaga de Babanco, que até envergou a braçadeira de capitão frente ao Benfica. Kodjo, natural da Costa do Marfim, foi o titular escolhido por Nuno Manta para as partidas da Taça de Portugal (Ac. Viseu) e Taça CTT (V. Guimarães), nas quais Babanco não participou. É neste contexto que a entrada do camisola 15 no elenco inicial frente ao Marítimo surge como muito provável.

Dúvida por dissipar Noutro plano, o lateral-esquerdo Tiago Gomes saiu lesionado do encontro com o Benfica, devido a queixas musculares. O jogador foi substituído à passagem do minuto 31 desse desafio e, neste momento, é dúvida para a próxima jornada da Liga NOS.

Autor: André Gonçalves