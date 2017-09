O defesa-direito Koffi Kouao está de prevenção para a receção ao Sporting, no sábado, uma vez que Sagna ainda não se treinou com o plantel durante esta semana e ontem voltou a não estar presente na sessão de trabalho realizada em Serzedelo.

Com um traumatismo no pé direito, o lateral francês está entregue ao departamento médico e continua remetido apenas aos tratamentos.

Continuar a ler

A resposta que Sagna dará no treino de hoje, exatamente 48 horas antes do embate com o Sporting, será determinante para Manuel Machado perceber se pode contar com a sua presença no encontro da 7ª jornada.

A verdade é que a possibilidade de Sagna falhar o confronto com os leões abre a porta ao eventual regresso de Koffi Kouao. O jovem costa-marfinense, de 19 anos, saliente-se, iniciou a temporada como titular, naquela que é a sua primeira experiência no principal escalão, mas Manuel Machado substituiu-o depois logo na 2ª jornada por Sagna, um elemento mais experiente na 1ª Liga.

O treinador, de resto, pode eventualmente mexer ainda mais na equipa que vai receber os leões. A hipótese de Ângelo Neto assumir a titularidade no meio-campo está neste momento em cima da mesa.