O defesa Laércio Morais vai ficar afastado da competição, pelo menos 5 semanas. Esta foi a informação transmitida pelos responsáveis unionistas, revelando que o exame médico efetuado pelo futebolista brasileiro revelou uma rotura muscular no gémeo da perna esquerda.



Recorde-se que o jogador saiu magoado no confronto com o FC Porto B, aos 76 minutos, num lance sozinho e que obrigou a sua equipa a ficar reduzida a 9 unidades frente aos portistas. Este esquerdino que atua a central ou a lateral esquerdo é mais uma baixa no plantel do União que já conta com mais 3 lesionados: Betinho, Danilo Dias e Mica.

Autor: João Manuel Fernandes