Continuar a ler

O Lagoa visita o Ferreiras na última jornada do campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve, sábado à tarde, e terminará a prova no quarto posto, seja qual for o resultado. As atenções estarão centradas em Moncarapacho, no concelho de Olhão, onde se desloca o líder Quarteirense, que garante a subida caso não perca.



Já o Moncarapachense precisa de um triunfo para festejar a ascensão aos campeonatos nacionais. As duas equipas estão separadas por apenas dois pontos. O Lagoa visita o Ferreiras na última jornada do campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve, sábado à tarde, e terminará a prova no quarto posto, seja qual for o resultado. As atenções estarão centradas em Moncarapacho, no concelho de Olhão, onde se desloca o líder Quarteirense, que garante a subida caso não perca.Já o Moncarapachense precisa de um triunfo para festejar a ascensão aos campeonatos nacionais. As duas equipas estão separadas por apenas dois pontos.

O treinador Nuno Costa despede-se no próximo sábado do comando da equipa do Lagoa, depois de três épocas em que conquistou uma Taça do Algarve e uma Supertaça, num dos melhores ciclos da história do clube algarvio,sendo homenageado pela direção poucos dias antes de cessar funções."Fiquei muito sensibilizado com o gesto dos responsáveis do Lagoa, algo raro nos dias de hoje, no nosso futebol. Foram quatro anos (o primeiro como adjunto) de grande empenhamento e dedicação, competindo contra adversários com recursos e condições incomparavelmente superiores, o que não nos impediu de manter sempre bem alta a fasquia da ambição", refere Nuno Costa, que aguarda agora convites para novos projetos e deixa "um abraço de amizade e profunda consideração para todos os que me ajudaram nesta etapa".

Autor: Armando Alves