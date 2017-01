Continuar a ler

Marcílio já se encontra na Covilhã e junta-se à tarde ao plantel serrano para o treino desta terça-feira.



Marcílio, lateral esquerdo de 21 anos, vai representar o Sporting da Covilhã até ao final da época, por empréstimo do Vitória de Guimarães, informou hoje o clube da 2.ª Liga.O brasileiro chegou no início da temporada ao emblema minhoto, proveniente do Mirassol (Brasil), mas não chegou a ser utilizado pelo treinador Pedro Martins.

Autor: Lusa