Nesse sentido, a receção de domingo ao FC Porto assume-se como fundamental para a redefinição dos objetivos imediatos, até porque se trata do histórico rival da cidade, num dérbi sempre apetecível e esta época mais apimentado pelo facto de os dragões estarem na luta pelo título ombro a ombro com o Benfica. Acresce a curiosidade de o Boavista não ter conseguido sequer marcar um golo ao FC Porto nos três jogos no Bessa desde que, em 2014/15, voltou à elite do futebol. Aliás, os axadrezados sofreram oito golos nas últimas três visitas dos dragões, incluindo aqui o jogo da Taça de Portugal, em 2015/16.Em mais uma oportunidade para rodar a película do regresso ao passado, registe-se que o FC Porto esteve quatro anos sem ganhar no Bessa antes da queda dos vizinhos da cidade Invicta.