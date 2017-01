Continuar a ler

Apesar de ir para o Japão, Freire revelou que irá continuar a apoiar o Desportivo de Chaves, esperando um dia poder voltar porque o "futuro a Deus pertence".



O jogador de 27 anos, que chegou ao emblema 'azul-grená' no início desta temporada, referiu que a equipa está a jogar bem, está coesa e, neste momento, isso é o mais importante.



"Trabalhamos sempre para conseguir resultados positivos e isso vem acontecendo ao longo do campeonato. Chegámos à sexta posição e diminuímos a distância para os 40 pontos, algo a que nos propusemos", terminou.



O defesa central brasileiro Leandro Freire anunciou esta segunda-feira estar de saída do Desportivo de Chaves para alinhar pela equipa japonesa Shimizu."Esta é uma casa fantástica. Só posso agradecer a forma como me receberam, o carinho que eu estou a sentir dos adeptos, da direção e dos jogadores. É um grupo fantástico, nunca tive nenhum tão bom na minha carreira", disse no final do encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que terminou com a vitória dos transmontanos frente aos madeirenses por 2-0.

Autor: Lusa