O adjunto substituiu Augusto Inácio na conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo, porque o técnico teve uma dor ciática aguda que o impediu até de dar o treino de sábado, revelou o assessor de imprensa do emblema de Moreira de Cónegos.



Leandro Mendes disse, em tom de brincadeira, que espera que "a equipa esteja melhor do que o treinador, porque o treinador mal se podia mexer", acrescentando que os jogadores estão preparados para fazer história no clube.



"Os jogadores festejaram com todo o mérito [a vitória sobre o Benfica], mas nós, equipa técnica e principalmente o 'mister', tivemos o cuidado de desligar a tensão da meia-final e preparar o jogo. O foco está só no jogo de amanhã. Euforia, só depois do jogo, se ganharmos", referiu o treinador-adjunto do Moreirense.



Leandro Mendes salientou que a estratégia para a partida frente aos bracarenses está "delineada", mas existe outra preocupação entre a equipa técnica do Moreirense.



"Ainda não sabemos quem vai jogar. Estamos com algumas dificuldades, temos menos um dia de descanso do que o Sporting de Braga. O jogo com o Benfica foi desgastante e, por isso, só amanhã [domingo] é que sabemos quem vai jogar", afirmou o adjunto de Augusto Inácio.



A partida de domingo entre Moreirense e Sporting de Braga está marcada para as 20:45 e será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador-adjunto do Moreirense disse este sábado que o favoritismo está "todo do lado" do Sporting de Braga, à partida para a final da Taça CTT, que se disputa no domingo, no Estádio do Algarve."Confiança temos de ter. Mas temos de ser realistas. Vamos jogar contra o Braga e a história recente do Braga mostra que tem outro andamento. Ou seja, o Braga tem estado nas finais na Taça da Liga, já ganhou a competição, na Liga Europa, portanto, o favoritismo é todo do lado do Braga. Mas nós temos as nossas armas, temos uma estratégia montada e vamos tentar fazer uma surpresa, mais uma, amanhã", disse Leandro Mendes.

Autor: Lusa