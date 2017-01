O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe hoje o primeiro jogo de 2017, um reencontro entre Sporting e Sp. Braga menos de um mês depois do empate (4-4) no reduto dos minhotos (jogo em atraso da 1ª jornada).

No arranque da segunda volta, os leões, líderes isolados da prova, só pensam na vitória. "Um encontro contra o atual 3º classificado terá de ser equilibrado. Na primeira volta, o Sp. Braga já nos tirou pontos, por isso antevejo dificuldades, mas com ascendente do Sporting . Esperamos ser mais eficazes do que fomos lá", referiu o técnico Nuno Dias, em declarações ao canal do clube.

"Para conquistar o título é necessário vencer sempre. Não nos passa outra coisa pela cabeça, até porque não existem jogos mais importantes do que outros no pensamento dos jogadores", acrescentou, salientando que o 1º lugar na classificação acrescenta responsabilidade à equipa. No lado dos arsenalistas, o treinador Paulo Tavares assumiu que também espera dificuldades e lamentou não ter todo o plantel disponível. "Os jogos com o Sporting são sempre difíceis, não há como fugir disso. São ainda mais complicados quando estamos extremamente desfalcados", frisou o técnico à página de Facebook dos minhotos, referindo-se aos lesionados Vítor Hugo (magoou-se precisamente frente aos leões) e Bruno Cintra, bem como ao castigado Nilson (expulso na última partida). "Queremos ir a Odivelas fazer um resultado positivo. Estamos a trabalhar de forma a tentar criar problemas ao Sporting", rematou, otimista. Chaguinha confiante O Benfica visita amanhã o Futsal Azeméis, partida em que Chaguinha só pensa no triunfo. "Vai ser um Benfica sério, competitivo, com todos a darem tudo", garantiu o ala à BTV. "Se pusermos em campo aquilo que trabalhámos, vamos conseguir o nosso objetivo", concluiu, confiante.

Autor: Cláudia Marques