O guardião Leão não podia desejar melhor estreia como titular nas redes do Sintrense, da Série G do Campeonato Portugal Prio. Não pelo resultado, que redundou num empate caseiro frente ao Casa Pia (1-1) mas pelo protagonismo que assumiu aos 90’+4, quando arriscou uma subida à área contrária, num pontapé de canto. A bola chegou-lhe ‘redondinha’, o controlo no peito foi eficaz e a finta sobre o defensor adversário ‘rendeu’ um penálti à formação de Sintra. Rui Monteiro não perdoou e selou a igualdade que mantém o Sintrense na corrida à fase de promoção.

A Record, o guarda-redes de 33 anos explica o lance. "Perdíamos por 1-0. No último minuto tivemos um canto, pedi autorização ao míster e subi para tentar criar alguma confusão ou até conseguir marcar golo. Na área pensei em atacar o espaço mas decidi ficar numa zona com poucos jogadores", começou por explicar. "Nunca pensei sofrer um penálti. Em marcar, isso sim, agora penálti… mas houve um corte de cabeça de um defesa do Casa Pia, a bola sobrou para mim, dominei de peito e quando ia a rematar saiu o defesa na disputa da bola", recordou Leão. "Só tive tempo de me desviar e quando ia rematar ele pisa-me e impede o remate. O árbitro não teve dúvidas pois estava em cima do lance e viu a minha bota toda rasgada", frisou o guardião, recuperado de uma lesão do menisco que o afastou dos relvados durante 3 meses.

Continuar a ler

A subida à área contrária não é habitual para Leão ("muitas vezes os treinadores não deixam", relembrou), especialista a defender penáltis. "De qualquer forma, não costumo ir porque estou habituado a ganhar", diz. A dois pontos do Sacavenense, atual 2.º classificado da Série G, o empate manteve o Sintrense na luta pela promoção. "Temos de ganhar os nossos jogos, nada mais", finalizou o guardião.

Guarda-redes do Sintrense subiu à área contrária para ganhar um penálti

Autor: Francisco Laranjeira