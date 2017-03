Continuar a ler

Nos últimos quatro jogos, o Sporting B contou por vitórias os embates com Aves (2-1), Cova da Piedade (2-0), Ac. Viseu (3-1) e Freamunde (2-0). Uma quinta vitória consecutiva, no Estádio do Mar, permitirá à equipa leonina atingir um feito que remonta a 2012/13, no ressurgimento da equipa B do Sporting.



A chegada de Luís Martins ao banco do Sporting B pode ser comparado à de Midas. Tudo porque até à troca de João de Deus pelo antigo diretor técnico da formação leonina a equipa secundária figurava na penúltima posição da 2ª Liga. Exatamente um mês depois da estreia no banco dos verdes e brancos, Luís Martins ainda não perdeu e o Sporting B já respira de outra forma, no 14º posto, fora da zona de descida.Os números falam por si. Em 27 jornadas, João de Deus alcançou sete triunfos e deixou o comando técnico da formação que liderava desde 2014/15 sem ganhar qualquer jogo nas últimas 12 rondas. Luís Martins, de 53 anos, aguarda pela sexta partida no banco dos leões, que acontecerá hoje com o Leixões, com cinco triunfos e apenas um empate.

Autor: Flávio Miguel Silva