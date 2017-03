Continuar a ler

Sem ganhar há sete jornadas, a equipa da Vila das Aves, que mantém o segundo lugar, cedo se colocou a vencer, chegando ao golo na sequência de um pontapé de canto de Pedró (9'), que fez a bola chegar ao segundo poste, de onde Luís Alberto assistiu Erivaldo para o 1-0.Assentando o seu jogo ofensivo na velocidade de Femi, a equipa visitante perturbava o Leixões sempre que este tentava a resposta e, também por isso, apenas ao minuto 20 Quim foi incomodado.Na cobrança de um livre direto, Bruno Lamas obrigou o guarda-redes avense a defesa apertada para fora, com Quim a ter de voltar a aplicar-se no minuto seguinte, quando Abalo tentou a sorte de fora da área.O minuto 42 trouxe a polémica ao jogo, na recarga de Tarcísio a uma defesa para a frente de Ricardo Moura a um remate de Guedes, a bola embateu no corpo de Lucas, ficando os visitantes a reclamar penálti.Há cinco jogos sem vencer, mas, em caso de vitória, com a possibilidade de sair da zona de despromoção, o Leixões surgiu mais ousado na segunda parte mercê da liberdade de Fati em campo.Aos 59 minutos, Porcelis viu o empate ser anulado por alegada mão na bola, após um livre de Bruno Lamas, e a polémica aumentou quando, aos 75 minutos, na pequena área, Quim agarrou uma bola atrasada com o pé por Nélson Pedroso, sem que o árbitro assinalasse algo.Aos 81 minutos, Quim derrubou Tino na área, viu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Na conversão do penálti, Porcelis fez o empate, resultado que mantém o Leixões no 21.º e penúltimo lugar da classificação.Leixões - Desportivo das Aves, 1-1.: 0-1.0-1, Erivaldo, 09 minutos.1-1, Porcelis, 84 (grande penalidade): Ricardo Moura, André Teixeira, Silvério, Wellington (Miguel Ângelo, 52), Lucas, Abalo, Bruno Lamas (Leonel Enguene, 74), Bruno China, Fatai (Tino, 52), Fati e Porcelis.(Suplentes: Assis, Ludovic, Rui Cardoso, Miguel Ângelo, Tino, Cadu e Leonel Enguene).: Daniel Kenedy.: Quim, João Amorim, Tiago Valente, Romaric, Nélson Pedroso, Luís Alberto, Tarcísio (Bruno Alves, 80), Erivaldo (Zé Tiago, 60), Pedró, Guedes e Femi (Marco Pinto, 83).(Suplentes: Marco Pinto, Zé Tiago, Renato Reis, Ericson, Caetano, Bruno Alves e Theo Mendy).: José Mota.: Nuno Almeida (AF Algarve).: Cartão amarelo para Romaric (19), Fati (35), Luís Alberto (50), Tino (56), Erivaldo (57), Quim (59 e 82) e Tiago Valente (77). Cartão vermelho por acumulação a Quim (82).: cerca de 1.000 espectadores.