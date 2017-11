Continuar a ler

E com os dois ataques a apostarem em remates de longa distância, foi preciso esperar até ao minuto 41 para Belima, na área, ver negado o golo ao Leixões pelo defesa Ferro, respondendo o Benfica com Heri, mas Yeerjeti, fora da área, evitou o golo.A jogar a favor do vento na segunda parte, o Leixões cedo fez valer essa contingência, com Breitner, na cobrança de um pontapé de canto (46), a obrigar o guarda-redes Zoblin a desviar a bola para a barra, antes de sair pela linha de fundo.Um quarto de hora depois, novamente por Breitner, agora de livre direto, o Leixões ficou perto do golo, mas o guardião do Benfica B desviou para canto em dificuldade.Na sequência, Zoblin negou o golo a Kukula, com novo desvio pela linha de fundo, numa sucessão de lances que culminou com Stephen, na área, a tentar o golo, mas a bola a sair por alto.Os encarnados, até então com dificuldades para conter os locais, dispuseram aos 76 minutos de um contra-ataque, em que João Félix serviu na área Heri, acabando o desvio do avançado nas mãos de Yeerjeti.Com o Leixões a intensificar o domínio nos instantes finais, nem assim evitou perder pontos pela primeira em casa na corrente época.Leixões-Benfica B, 0-0.: Yeerjeti, Jorge Silva (Youssouf, 86), Ricardo Alves, Jaime, João Lucas, Stephen, Luís Silva, Breitner (Bruno Lamas, 74), Belima (Derick, 68), Evandro Brandão e Kukula.Suplentes: Nuno Pereira, Matheus Costa, Bruno Lamas, Bruno China, Derick, Youssouf e Okitokandjo.Treinador: João Henriques.: Zlobin, Alex Pinto, Lystcov, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luís, Thabo Cele (Pedro Álvaro, 90+2), Gedson, João Félix (Nuno Santos, 80), Heri (Vukotic, 88) e José Gomes.Suplentes: Fábio Duarte, Mesaque Djaló, Jota, Nuno Santos, Vukotic, Pedro Álvaro e Simón Ramirez.Treinador: Hélder Cristóvão.: Daniel Cardoso (Aveiro).: Cartão amarelo para Gedson (29), Lystcov (59), Evandro Brandão (69) e Jaime (80).: cerca de 1.100 espetadores.