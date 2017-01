Continuar a ler

Sem ter exercido um domínio absoluto na primeira parte, o Leixões deixou a nu porque o clube de Almada leva três jogos sem vencer, mostrando dificuldade na circulação de bola e permeabilidade aos contra-ataques dos locais.Com Porcelis em foco, contando cinco golos em três jogos, o Leixões adiantou-se no marcador aos 10 minutos, com o brasileiro, de cabeça, a marcar após pontapé de canto de Bruno Lamas. O Cova da Piedade reclamou falta sobre o guarda-redes Paulo Alves.A baliza visitante só viria a estar novamente sob ameaça em cima da meia hora, quando, após um contra-ataque, Fati teve espaço na área e atirou em arco e cruzado, saindo a bola junto ao poste direito.Do intervalo, o Cova da Piedade surgiu com mais uma unidade de ataque, Dieguinho, mas, quando Bruno Bernardo, no primeiro lance do recomeço, fez autogolo, tudo se complicou mais.Fati voltou a ter espaço na área e fez um cruzamento rasteiro que o defesa, na ânsia de cortar, encaminhou para as suas redes, enganando Pedro Alves.Sem que a equipa visitante conseguisse, sequer, incomodar Assis, o Leixões atingiu o 3-0, quando Salvador assistiu Fati perto da área, com este a desmarcar Porcelis (80) na área para uma finalização que saiu por entre as pernas do guarda-redes.O golo final chegou numa jogada de insistência dos locais com a bola a sobrar para Chiquinho (86) que fez o desvio de cabeça sobre o guardião visitante.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Porcelis, 10 minutos.2-0, Bruno Bernardo 46 (na própria baliza)3-0, Porcelis, 80.4-0, Chiquinho, 86.: Assis, Jorge Silva, Wellington, Silvério, Lucas, Salvador, Chiquinho, Bruno Lamas (Abalo, 71), Ludovic, Fati (Rui Cardoso, 83) e Porcelis (Tino, 85).(Suplentes: Nuno Pereira, Rui Cardoso, Abalo, Tino, Khalifa, Freitas e Shiao Wei).Treinador: Daniel Kenedy.Pedro Alves, Adilson (Rui Varela, 69), Danielson, Bruno Bernardo, Evaldo, Soares (Carvalhas, 82), Robson (Dieguinho, 46), Silas, Siaka Bamba, Irobiso e Ricardo Barros.(Suplentes: Guilherme, Carvalhas, Chico Gomes, Rui Varela, Ning, Roberto Cunha e Dieguinho.Treinador: Sérgio Bóris.: Iancu Vasilica (AF Vila Real).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robson (10), Bruno Bernardo (18), Silvério (31), Fati (35) e Soares (51).: cerca de 1.000 espectadores.