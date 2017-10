Continuar a ler

A primeira parte decorreu num ritmo morno, período em que a equipa visitante aproveitou para tentar chegar ao golo, mas pertenceram aos locais as duas únicas ocasiões de perigo, a primeira desperdiçada por Evandro Brandão (39') e a segunda por Stephen (40').Com a equipa da casa por cima no regresso dos balneários foi dos galos a primeira situação de golo, quando Alioune Fall (68') fletiu da esquerda para o centro e, do limite da área, atirou forte e cruzado, fazendo a bola passar junto ao poste.Dois minutos depois, na sequência de um canto de Bruno Lamas, Jaime surgiu solto a cabecear, valendo o corte de Ricardinho junto ao poste, antes de Bruno Lamas (71') obrigar Rui Sacramento a defesa apertada.Segundos depois, o extremo do Leixões assistiu Kukula que, na pequena área, entre os centrais, desviou para o fundo das redes, abrindo o marcador.Em cima do minuto 90, Brandão rematou já na área, a bola embateu em Tormena e fez um chapéu perfeito para o segundo e último golo do Leixões, que continua a somar por vitórias os jogos disputados esta época em casa., Kukula, 71 minutos., Evandro Brandão, 89.André Ferreira, Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves, João Lucas, Stephen, Breitner (Bruno Lamas, 59), Luís Silva, Evandro Brandão, Yussouf (Derick, 46) e Okitakandjo (Kukula, 46).Nuno Pereira, Kukula, Saná, Bruno Lamas, Derick, Hendrickx e Huang Wei).João Henriques.Rui Sacramento, Ricardinho, Tormena, Luiz Eduardo, Henrique, Miguel Abreu (João Pedro, 78), Reko, Johnatan (Camara, 64), Alioune Fall (Rafael Batatinha, 78), James Igbekeme e Rui Miguel.Júlio Neiva, Gonçalo Duarte, João Pedro, Rafael Batatinha, Rui Faria, Camara e André Fontes).Jorge CasquilhaDaniel Cardoso (AF Aveiro).Cartão amarelo para Luís Silva (29'), João Lucas (47'), Jorge Silva (71'), Evandro Brandão (89'), Jaime (90'+2).cerca de 750 espetadores.