Perante este cenário alarmante e a possível desclassificação iminente (ver peça à direita), há uma porta que pode abrir-se para o Atlético. Segundo Record apurou, uma pessoa próxima de Paulo Lopo, administrador da SAD do Leixões, está interessada no projeto alcantarense e, eventualmente, poderá avançar com investimento para salvar a equipa lisboeta.



Empréstimos são hipótese



Embora não seja diretamente o Leixões a considerar ‘pegar’ no Atlético, Record contactou Paulo Lopo no sentido de perceber se existe alguma hipótese de colaboração entre os dois clubes. "Para já não há nada", limitou-se a responder o dirigente leixonense, embora o nosso jornal tenha apurado que a cedência de jogadores ao Atlético é uma hipótese real.



Afundado numa grave crise financeira e desportiva, o Atlético vive tempos muito conturbados e incertos, especialmente com o corte entre a SAD (70% é detida por um grupo chinês) e o clube. De tal forma que o emblema de Alcântara tem duas formações nos Distritais esta temporada: a da SAD na ‘Pró-Nacional’ e a do clube dois escalões abaixo, na 1ª Divisão. Ora, a época não começou nada bem para a formação da SAD, uma vez que registou falta de comparência na visita ao terreno do Linda-a-Velha e averbou uma derrota, por 3-0.Sem ter sido dada qualquer justificação por parte dos alcantarenses, apenas os jogadores da equipa da casa e os árbitros estiveram no relvado, enquanto que do Atlético... nem sinal. Depois de esgotada a tolerância, a vitória foi mesmo dada ao Linda-a-Velha.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto