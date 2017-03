Continuar a ler

Jogando de pé para pé, os leões quase chegaram ao golo ao minuto 10, quando Ryan Gauld, após uma assistência de Leonardo Ruiz, rematou por duas vezes para outras tantas defesas de Ricardo Moura.Com um futebol por vezes trapalhão, nem por isso o Leixões deixou de criar perigo, tendo Ludovic (19') surgido na área a assistir Fatai para uma emenda para o ar.Numa fase de maior pressão, a equipa da Matosinhos ficou outra vez perto de marcar, num lance em que Fatai (32') da esquerda colocou a bola em Bruno China, que assistiu para a emenda de Silvério, novamente sobre a barra.O Sporting B adiantou-se no marcador contra a corrente do jogo, ao minuto 59, com Rafael Barbosa a 'encher o pé' na área, correspondendo a um cruzamento da direita de Ruiz.A reação do Leixões produziu efeitos ao minuto 81, quando Bruno Lamas aproveitou um ressalto e rematou de pé esquerdo, fazendo a bola entrar no ângulo superior direito da baliza de Pedro Silva.A resposta surgiu num livre direto de Jovane (84'), a cerca de 30 metros da baliza, sem hipóteses para Ricardo Moura.Ao intervalo: 0-0.0-1, Rafael Barbosa, 59 minutos.1-1, Bruno Lamas, 81.1-2, Jovane, 84.Ricardo Moura, André Teixeira, Silvério, Bruno China, Lucas, Salvador (Tino, 61), Abalo, Fati (Miguel Ângelo, 74), Fatai, Ludovic (Bruno Lamas, 46) e Porcelis.(Suplentes: Assis, Rui Cardoso, Bruno Lamas, Miguel Ângelo, Tino, Cadu e Belly).Treinador: Daniel Kenedy.Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Ivanildo Fernandes, Ricardo Esgaio, Bubacar, Delgado (Jovane, 78), Aouacheria (Edu, 87), Ryan Gauld, Rafael Barbosa e Leonardo Ruiz (Ronaldo, 70).(Suplentes: Stojkovic, Empis, Diogo Nunes, Mauro Riquicho, Ronaldo, Edu e Jovane).Treinador: Luís Martins.Jorge Sousa (AF Porto).Cartão amarelo para Ivanildo Fernandes (13), Delgado (52), Abalo (76), Bruno Lamas (81), Silvério (83), Jovane (84) e Ricardo Esgaio (90+3).cerca de 1.400 espetadores.