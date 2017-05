Continuar a ler

Duas defesas consecutivas de Ricardo Moura, no primeiro minuto, a remates de Sérgio Marakis e de Flávio Silva não chegaram para evitar que o segundo, na recarga, abrisse o marcador.A partir de então, a jogar sobre brasas, a equipa de Matosinhos viu o seu guarda-redes ter de intervir novamente aos 19 minutos para negar o bis a Flávio Silva, já depois de Fati (07) ter feito a primeira ameaça dos locais.Com melhor qualidade na posse de bola, a equipa insular viu duas saídas rápidas dos locais para o contra-ataque causar perigo para Tony, numa delas com o remate de Porcelis (27) a sair muito por cima.Sem ganhar há três jornadas, o Leixões voltou forte do intervalo com Porcelis (52 e 53) a obrigar Tony a defesas difíceis, antes de Belly aproveitar um lance confuso para tentar a sorte na grande área (58), mas com o remate sobre o travessão.Incapaz de criar perigo na segunda parte, o União conseguia, contudo, suster o ímpeto do Leixões, para quem o único alento chegava do mesmo resultado que o Fafe detinha na Vila das Aves.O suplente Luís Carlos, aos 87 minutos, galgou da esquerda para a área dos locais, de onde rematou a meia altura para o segundo tento dos insulares, mas com o Aves a confirmar a vitória sobre o Fafe, a equipa de Daniel Kenedy pôde respirar de alívio.0-1, Flávio Silva, 01 minuto.0-2, Luís Carlos, 87.Ricardo Moura, Jorge Silva (Miguel Ângelo, 76), Cadu, André Teixeira, Belly, Bruno China, Abalo (Tino, 46), Bruno Lamas, Fatai, Fati (Ludovic, 86) e Porcelis.(Suplentes: Assis, Salvador, Ludovic, Rui Cardoso, Miguel Ângelo, Tino e Silvério).Treinador: Daniel Kenedy.: Tony, Tiago Moreira, Jaime, Tiago Ferreira, Luís Tinoco, João Caminata (Rodrigo Henrique, 90+4), Mica (Gian Martins, 90+2), Sérgio Marakis, Rúben Lima, Nuno Viveiros (Luís Carlos, 73) e Flávio Silva.(Suplentes: Nilson, Luís Carlos, Thiago Ennes, Rodrigo Henrique, Gian Martins).Treinador: Jorge Casquilha.: Bruno Paixão (AF Setúbal).: Cartão amarelo para Tiago Moreira (36) e Rúben Lima (82).: cerca de cinco mil espetadores.