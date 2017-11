Continuar a ler

Com Nuno Pereira a estrear-se na baliza da equipa de Matosinhos, o Guimarães B aproveitou a tarde menos inspirada dos locais para abrir o marcador, num livre direto vistoso de Kiko, aos 34 minutos.



Na tentativa do responder à desvantagem, o Leixões cresceu no jogo, mas, sem qualidade nas transições, viu-se surpreendido em cima do intervalo num contra-ataque que fez Estupiñán servir Haashim Domingo para uma conclusão fácil na pequena área.



Numa segunda parte de sentido único, o Leixões repôs a igualdade em golos parecidos, primeiro num remate de João Lucas (59 minutos) que Kukula, na recarga, transformou em golo, antes de Bruno Lamas (79) fazer o mesmo, depois de um remate de Derick que ressaltou num adversário.



O V. Guimarães B, aos 82 minutos, desperdiçou um mau atraso de João Lucas, com Nuno Pereira a negar o golo a João Correia, antes de Estupiñán fazer a recarga para fora, o que acabou aproveitado por Bruno Lamas, que, ao 'bisar' nos descontos, completou a reviravolta.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Vitória Guimarães B, 3-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Kiko, 34 minutos.



0-2, Haashim Domingo, 44.



1-2, Kukula, 59.



2-2, Bruno Lamas, 75.



3-2, Bruno Lamas, 90+1.



Leixões: Nuno Pereira, Jorge Silva (Derick, 58), Jaime, Huang Wei, João Lucas, Bruno China (Belima, 46), Luís Silva, Bruno Lamas, Evandro Brandão, Breitner (Okitokandjo, 86) e Kukula.



(Suplentes: Yeerjieti, Matheus Costa, Amine, Derick, Youssouf, Belima e Okitokandjo).



Treinador: João Henriques.



Vitória de Guimarães B: Miguel Aires, Maga, Dénis, Marouane, David Luís, Rúben Oliveira, Kiko (Phete, 78), João Correia, Artur Abreu (Rui Gomes, 51), Haashim Domingo e Estupiñán.



(Suplentes: André, Haman, Pedro Raul, Castro, Mimito, Phete e Rui Gomes).



Treinador: Vítor Campelos.



Árbitro: Rui Oliveira (Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno China (33), Breitner (45+1), Jorge Silva (47), Marouane (53), Luís Silva (55) e João Correia (84).



Dois golos de Bruno Lamas e um de Kukula deram o triunfo ao Leixões, que ao intervalo perdia por 2-0, face ao Vitória Guimarães B (3-2), em encontro da 12.ª jornada da 2.ª Liga. De livre direto, Kiko abriu o marcador para os visitantes, após o que Haashim Domingo ampliou perto do intervalo, com Kukula e Bruno Lamas, na segunda parte, a empatarem, antes do médio completar a reviravolta, em mais um livre direto.Invicto em casa em todas as provas, o Leixões esteve mal, deixou os visitantes ganharem confiança e, pelo meio, sofreu dois golos e ainda permitiu um remate de João Correia ao poste.

Autor: Lusa