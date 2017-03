Continuar a ler

No período de descanso, João Couto, técnico da formação leonina efectuou duas substituições e o cariz de jogo alterou-se profundamente, pelo que o empate registado no final, numa excelente partida de futebol, até acaba por se aceitar.



A velocidade e dinâmica que o Sacavenense imprimiu à partida, no primeiro tempo, confundiu por completo a estratégia do Sporting; a jogar pelas alas, mormente pela esquerda, aproveitando a acção de Samba Só, permitiu à equipa da casa um bom punhado de ocasiões de golo.



Rodrigo Teixeira (35’), com um remate de primeira, conseguiu, sem surpresa, o que se adivinhava: inaugurar o marcador.



Na etapa complementar, e, também face às mudanças verificadas nos leões, o Sacavenense baixou, naturalmente, de ritmo. Perdeu o domínio dos acontecimentos, ainda assim os locais parecia que iam dar conta do recado e segurar a vantagem.



Contudo, Tiago Rodrigues (56’), após uma oferta do guardião José Assunção, chegou à igualdade, com um remate para as redes desertas. No culminar da partida, o Sporting ainda foi à procura dos 3 pontos, mas o marcador não mais se alteraria.



Tomás Morais (treinador do Sacavenense): "Merecíamos mais do que o empate. Podíamos ter chegado ao intervalo com uma vantagem maior."



João Couto (treinador do Sporting): "A nossa primeira parte foi horrível. Alterámos o perfil do jogo no 2º tempo. O empate é justo."



Jogo no Estádio do Sport Grupo Sacavenense, em Sacavém

Árbitro: Nelson Pereira (Leiria)



Sacavenense: José Assunção, Vasco Rodrigues, Afonso Mariano, Pedro Ganchas, Califo Baldé, Francisco Pires, Pedro Pinto (Mauro Pereira,80'), João Monteiro, Dagmar Pinto (Vagner Cassamá, 73') e Rodrigo Teixeira e Samba Só (Pedro Ribeiro, 72')

Treinador: Tomás Morais

Sporting: Tiago Simões, Bernardo Prego (David Moreira, 54'), João Goulart, Rodrigo Vaza, Dinis Ieseanu (Felix Correia, 40'), Bavikson Biai, Bernardo Sousa, Diogo Carvalha (Rodrigo Fernandes, 40'), Diogo Brás, Babacar Fati e Tiago Rodrigues

Treinador: João Couto



Ao intervalo: 1-0

Marcadores: Rodrigo Teixeira (35'); Tiago Rodrigues (56')

Acção Disciplinar: cartão amarelo a Dinis Ieseanu (2'), Vasco Rodrigues (10'), João Monteiro (49'), Califo Baldé (54') e Afonso Mariano (60')