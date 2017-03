Continuar a ler

O avançado colombiano revelou, em declarações à Sporting Tv, o segredo para a recuperação desportiva da equipa B dos leões. "Este grupo trabalhou sempre e acreditou muito. Estamos a colher frutos. Queremos continuar neste caminho, somar pontos para sermos uma equipa cada vez mais confiante. A união foi fundamental. Estivemos sempre unidos nos momentos mais difíceis, nunca deixámos de acreditar no nosso trabalho", argumentou, feliz pelo



Leixões e Sporting B defrontam-se domingo, no Estádio do Mar, em Matosinhos, num jogo em que ambas as equipas farão de tudo para subir na O avançado colombiano revelou, em declarações à Sporting Tv, o segredo para a recuperação desportiva da equipa B dos leões. "Este grupo trabalhou sempre e acreditou muito. Estamos a colher frutos. Queremos continuar neste caminho, somar pontos para sermos uma equipa cada vez mais confiante. A união foi fundamental. Estivemos sempre unidos nos momentos mais difíceis, nunca deixámos de acreditar no nosso trabalho", argumentou, feliz pelo triunfo sobre o Freamunde Leixões e Sporting B defrontam-se domingo, no Estádio do Mar, em Matosinhos, num jogo em que ambas as equipas farão de tudo para subir na classificação

Quatro vitórias consecutivas conferem a melhor série do Sporting B em 2016/17 e foram suficientes para tirar os leõezinhos da zona de descida. Segue-se, agora, o Leixões , emblema nortenho que precisa de pontos como de pão para a boca.Leonardo Ruiz, melhor marcador do Sporting B na prova, alerta para as dificuldades que se avizinham. "Vamos ter mais um jogo difícil, como todos os da 2.ª Liga. Queremos muito somar estes três pontos", garante.

Autor: António Adão Farias