A confirmação foi dada pela própria jogadora no Facebook. Solange Carvalhas, que se lesionou no último encontro entre o Sporting e o Vilaverdense, sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior e vai ficar longe dos relvados por seis meses."Infelizmente o pior confirmou se, vou parar 6 meses devido a uma rotura no ligamento cruzado anterior. Não vou mentir, não é um momento fácil... aliás é o pior momento da minha vida mas como tantos outros, vou ultrapassá-lo e voltar, ver, vencer..sempre foi assim!" promete a jogadora do Sporting que agradece ao clube as condições proporcionadas para "voltar rápido e bem" a fazer o que mais gosta.