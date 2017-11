O extremo brasileiro Murilo saiu lesionado do encontro com o Portimonense, à passagem do minuto 35, altura em que foi rendido por Tyler Boyd. Murilo teve problemas musculares na fase inicial do encontro, mas só nas próximas horas serão dissipadas as dúvidas em relação à gravidade da lesão contraída pelo jogador do Tondela, quando for submetido a nova avaliação por parte do departamento médico beirão.Esta semana arranca, por isso, com Murilo em dúvida para o encontro com o Rio Ave, da próxima jornada. O mesmo acontece com o médio Claude Gonçalves e com o central Osório, que nem foram chamados para o encontro de Portimão. Ambos já tinham falhado o torneio solidário de Viseu, no último fim de semana, devido a problemas físicos.O plantel de Pepa retoma os treinos esta tarde.