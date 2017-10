Confirmada a rotura muscular na coxa esquerda do lateral Rúben Lima, o treinador Manuel Machado está obrigado a improvisar um defesa-esquerdo para a eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Canelas.O capitão dos cónegos foi totalista na Liga e até na Taça CTT, até à lesão que forçou a sua substituição na etapa complementar do jogo com a Oliveirense, mas a mazela que lhe foi diagnosticada não o obrigará a falhar só o jogo com o Canelas, uma vez que os clínicos estimam uma paragem que pode chegar a três semanas e poderá impedir o defesa de jogar frente a Sp. Braga e Belenenses.Com Bruno Silva ainda a recuperar de uma intervenção cirúrgica, tudo indica que Manuel Machado apostará na adaptação de Koffi ao lado esquerdo da defesa, até porque o lateral já atuou nessa posição no Vizela, o que significa também via aberta para Sagna regressar à titularidade.

Autor: Bruno Freitas