"Vai ser sujeito a uma cirurgia o mais breve possível, sendo o prazo de recuperação de cerca de seis meses. Cada caso é um caso, mas a época deverá ficar comprometida", esclareceu.



Junior Pius assinou em junho deste ano contrato com o Tondela, válido por três temporadas, tendo-se estreado na partida com o Sporting, da sexta jornada, que os leões venceram por 2-0.



A lesão que o defesa-central do Tondela Junior Pius sofreu na semana passada, num jogo-treino, vai obrigar o futebolista a sujeitar-se a uma intervenção cirúrgica, ficando com "a época comprometida", informou fonte do clube auriverde.De acordo com o diretor de comunicação do Tondela, Vítor Ramos, o nigeriano, de 21 anos, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no, que decorreu na semana passada e terminou 3-3.

Autor: Lusa