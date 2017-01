Continuar a ler

Licá, 28 anos, chega cedido pelo Nottingham, de Inglaterra, até final da época. Voltar ao clube do qual partiu em 2013, para o FC Porto, leva o extremo a fazer comparações: "Agora, tenho menos cabelo e mais idade do que da outra vez que estive cá mas o empenho e a vontade de querer ajudar são os mesmos. Vou até continuar a usar o número 88."



O facto de ter sido ídolo no Estoril entre 2011 e 2013 não leva Licá a querer assumir esse papel. Não por qualquer receio mas por considerar que é apenas mais um para ajudar uma equipa a precisar de pontos. O extremo diz que o plantel tem qualidade e precisa apenas de "confiança trazida pelos resultados".



Licá já se treinou ontem com o plantel, tal como o defesa-central Gonçalo Brandão, apresentado no dia anterior. Tanto o atacante como o antigo capitão do Belenenses foram inscritos e podem estrear-se já na próxima jornada. O facto de o Estoril jogar apenas na 2ª feira, em Braga, até garante à dupla mais uns dias de trabalho com os novos companheiros. Licá, 28 anos, chega cedido pelo Nottingham, de Inglaterra, até final da época. Voltar ao clube do qual partiu em 2013, para o FC Porto, leva o extremo a fazer comparações: "Agora, tenho menos cabelo e mais idade do que da outra vez que estive cá mas o empenho e a vontade de querer ajudar são os mesmos. Vou até continuar a usar o número 88."O facto de ter sido ídolo no Estoril entre 2011 e 2013 não leva Licá a querer assumir esse papel. Não por qualquer receio mas por considerar que é apenas mais um para ajudar uma equipa a precisar de pontos. O extremo diz que o plantel tem qualidade e precisa apenas de "confiança trazida pelos resultados".Licá já se treinou ontem com o plantel, tal como o defesa-central Gonçalo Brandão, apresentado no dia anterior. Tanto o atacante como o antigo capitão do Belenenses foram inscritos e podem estrear-se já na próxima jornada. O facto de o Estoril jogar apenas na 2ª feira, em Braga, até garante à dupla mais uns dias de trabalho com os novos companheiros.

‘Nunca voltes a um lugar onde já foste feliz’ é um chavão muito querido dos portugueses mas, a julgar pelas declarações de ontem, para Licá esse romantismo não faz sentido. O extremo deu-se a conhecer no escalão principal ao serviço do Estoril e volta à Amoreira com a ilusão da primeira vez." Estou muito feliz por voltar ao Estoril onde sempre me senti em casa. A sensação é mesmo essa, a de que estou a regressar a casa", começou por dizer ao site oficial dos canarinhos.

Autor: Miguel Amaro