O crescimento de Sérgio Vieira contou com o contributo de vários treinadores nacionais, mas, aos 34 anos e com mais de 20 ligados ao futebol, o novo técnico do Moreirense bebeu parte importante do seu conhecimento sobre futebol de Jesualdo Ferreira.

Cruzou-se com o ‘professor’ no Sporting, era este técnico principal e Sérgio Vieira observador dos adversários, em 2012/13. Jesualdo levou-o para o Sp. Braga na época seguinte e acabaram por separar-se em 2014, com Sérgio a aceitar um convite do Atlético Paranaense e o Zamalek a levar Jesualdo.

Ainda que existam pontos de contacto entre as ideias técnicas e táticas de ambos, o ‘professor’ marcou Sérgio Vieira especialmente pela preocupação e o cuidado evidenciado na transmissão de alguns detalhes de jogo aos jogadores, que muitos treinadores não têm o hábito de passar.

Próximo dos jogadores

Essa disponibilidade para fazer com que os futebolistas percebam melhor o jogo e explorem ao máximo as suas capacidades foi sentida por Suéliton, central do V. Guimarães B, que trabalhou com Sérgio Vieira no América Mineiro.

"O diálogo é sempre aberto com ele. Claro que todos os treinadores têm um lado de ‘sargentão’, mas ele procura ajudar os jogadores a todos os níveis", disse, a Record, o defesa, orientado pelo técnico em 2016. Foi durante este período que Suéliton viu em Sérgio Vieira um treinador que "pensa mais nas características dos jogadores" do que propriamente na imposição da sua ideia de jogo preferencial.

"Por exemplo, no América nós tínhamos muitos jogadores de corredor, futebolistas bons a desequilibrar por fora, então jogávamos mais vezes em 4x3x3", revelou, dando conta de que a sua equipa também chegou "a jogar com dois avançados". Certo é que, apesar da preferência por um futebol simples, o novo treinador do Moreirense "gosta muito de trabalhar a posse de bola".

A impressão final, como se percebe, não podia ser melhor. "Sou muito agradecido pelas experiências que passei com ele", concluiu Suéliton.



Aniversário com mensagem otimista



Vítor Magalhães deixou esta quarta-feira uma mensagem de otimismo aos sócios do Moreirense, dia em que o clube festejou o 79.º aniversário. Apesar da situação desportiva delicada, o líder do clube de Moreira de Cónegos defendeu que os associados devem "olhar para o futuro com grande entusiasmo e ambição, acreditando que será ainda mais promissor".



O dirigente destacou que os 79 anos que o clube celebrou "devem também ser de orgulho para todos os associados e simpatizantes do Moreirense, pelo trabalho feito e pelos objetivos e títulos conquistados". Na mensagem publicada no site oficial do clube, Vítor Magalhães escreveu ainda que ao longo da sua história o Moreirense "nunca alterou a sua identidade e sempre se regeu pelos valores do trabalho e da dedicação".