Além da entrevista à SIC, que deixou desagradado o próprio Conselho de Arbitragem da FPF, também anteontem Luciano Gonçalves fez declarações à Rádio Renascença, criticando a falta de uma posição pública da FPF e da Liga de Clubes, quando os árbitros se sentem salvaguardados pelas duas instituições.



As mais recentes declarações do presidente da APAF, Luciano Gonçalves, assumindo que têm existido "demasiados erros" das equipas de arbitragem neste campeonato estão a deixar indignados os árbitros portugueses.Apesar do clima de união que parece reinar no sector, refletido no comunicado tornado público na terça-feira a propósito da reunião entre os árbitros ocorrida na véspera, em Coimbra, vão crescendo as vozes dissonantes.