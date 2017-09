Pedro Proença vai propor a formação de um Conselho Superior para o futebol que deverá reunir os líderes de todos os clubes das ligas profissionais, bem como os presidentes das diversas associações de classe (jogadores, árbitros, treinadores) e ainda da Federação Portuguesa de Futebol e representante do Governo.Esta proposta foi anunciada na assembleia geral, ficando agora a cargo do grupo de trabalho jurídico a responsabilidade de apresentar a regulamentação e modelo de funcionamento. Entende a Liga que esta é uma "medida concreta no sentido da agregação e diálogo de todos os agentes e entidades com responsabilidades no futebol", face ao clima permanente de conflitualidade que se regista.