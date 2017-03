Perante os responsáveis da Liga, direção do clube e adeptos, o Fafe realizou esta noite o teste de iluminação do Estádio Municipal. As quatro torres foram ativadas uma a uma e confirmou-se a excelente iluminação artificial existente no espaço desportivo após a renovação de toda a infraestrutura, que recebe assim luz verde por parte do organismo que rege o futebol profissional.Pode assim o Fafe receber o FC Porto B, para a 34.ª jornada da 2.ª Liga, no início de abril, já num horário mais tardio, e em que seja necessário utilizar os novos meios de iluminação. Ao mesmo tempo a equipa de futebol do Fafe entrou em estágio tendo em vista a partida diante do Vitória de Guimarães B, esta quarta-feira, pelas 15 horas.

Autor: João Baptista Seixas