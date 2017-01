Para fazer face à situação atual do futebol português, a Liga de Clubes decidiu reunir com todos os agentes do futebol. O anúncio tinha sido feito ao final da manhã de quinta-feira, em resposta ao voto de confiança do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.Pedro Proença vai conversar nos próximos dias com todos os envolvidos, da direção da FPF ao Conselho de Arbitragem, passando pelos organismos que representam as classes (treinador, árbitros, jogadores e dirigentes). Foram ainda enviados convites aos clubes para que compareçam na sede da Liga para reuniões o mais brevemente possível. Proença pretende desta forma apalpar o pulso ao momento do futebol português, antes de vir a público fazer comentários. A Liga entende que falar agora seria intrometer-se num problema que não é o seu.