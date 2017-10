Continuar a ler

A Liga afirmou que mantém "disponibilidade para participar nas soluções e o empenho em comprometer as sociedades desportivas e os seus máximos responsáveis, de forma proativa, na defesa da integridade das competições", com vista à salvaguarda dos "interesses comuns da indústria do futebol profissional".Numa audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, Fernando Gomes propôs a criação de uma autoridade administrativa para combater a violência no desporto e a adoção de punições mais duras para quem ponha em causa o futebol, entre outras medidas.O dirigente federativo expôs também a sua preocupação com a escalada do clima de ódio no futebol português, enfatizando, além das suas propostas, a relação com a arbitragem, o comportamento dos adeptos e a ética entre dirigentes.De seguida, defendeu uma "maior eficácia na aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos desportivos"; apelou também a "mudanças na política de apoios e regulação dos grupos de adeptos; e instou a avaliação de uma "possível retirada de benefícios aos promotores na comparticipação dos encargos com policiamento", entre outras medidas do quadro regulamentar e disciplinar.Ao longo de cerca de hora e meia de discussão, o líder da Federação garantiu igualmente que o organismo vai "aumentar a exigência em relação aos dirigentes", com a imposição de um "curso de formação" para todos os que se sentarem no banco em competições nacionais.