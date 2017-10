Continuar a ler

Segundo o organismo que gere o futebol profissional português, o projeto "nasce da vontade de aproximação aos adeptos e apaixonados pelo futebol, bem como às Sociedades Desportivas".A LPFP garante que a criação da submarca Liga TV "é uma grande aposta", que acontece paralelamente ao crescimento do organismo e "à vontade de mostrar o que de melhor se faz no futebol profissional em Portugal".A liga admite, num futuro próximo, vir a trabalhar conteúdos com outros operadores.